Женская сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на турнире «9 Мая»

Матчи второго тура международного женского турнира по мини-футболу «9 Мая», как и накануне, завершились победами сборных России и Испании.

Россиянки с минимальным преимуществом обыграли сборную Венгрии со счётом 2:1. В составе хозяек площадки отличились Елизавета Никитина Маргарита Семёнова . Испанки взяли верх над сборной Польши — 4:0.

Победитель турнира определится 9 мая, когда в третьем туре встретятся Испания и Россия.

Мини-футбол. Международный турнир «9 Мая». Женщины. 2-й тур Россия — Венгрия — 2:1 (1:1). Голы: Никитина, 9, Семенова, 22 — Кота, 10.

Польша — Испания — 0:4 (0:1). Голы: Гил, 11, 28, Кампой, 22, Ромеро, 38.