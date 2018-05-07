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Женская сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на турнире «9 Мая»
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Женская сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на турнире «9 Мая» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Матчи второго тура международного женского турнира по мини-футболу «9 Мая», как и накануне, завершились победами сборных России и Испании.
Россиянки с минимальным преимуществом обыграли сборную Венгрии со счётом 2:1. В составе хозяек площадки отличились Елизавета Никитина и Маргарита Семёнова. Испанки взяли верх над сборной Польши — 4:0.
Победитель турнира определится 9 мая, когда в третьем туре встретятся Испания и Россия.
Мини-футбол. Международный турнир «9 Мая». Женщины. 2-й тур  Россия — Венгрия — 2:1 (1:1). Голы: Никитина, 9, Семенова, 22 — Кота, 10.
Польша — Испания — 0:4 (0:1). Голы: Гил, 11, 28, Кампой, 22, Ромеро, 38.
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