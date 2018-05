Домогался и насиловал: чемпиона Игр вызвали в суд

Американский олимпийский чемпион по тхэквондо Стивен Лопес обвиняется в изнасиловании молодой партнерши по сборной. Атлет уже отстранен от тренировок с национальной командой и готовится к суду. Ранее старший брат и одновременно наставник Стивена Жан Лопес был признан виновным в непотребном поведении по отношению к спортсменкам и наказан пожизненным отстранением от любых мероприятий под эгидой Национального олимпийского комитета США.

Двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Стивен Лопес был отстранен от тренировок со сборной США из-за обвинений в сексуальном насилии.

Спортсмен подозревается в домогательствах по отношению к бывшей партнерше по национальной команде звездно-полосатых, имя которой не разглашается.

Под подозрением также оказался его старший брат и одновременно тренер Жан, которого обвинили в приставаниях к нескольким тхэквондисткам. В настоящее время проводится расследование возможного инцидента.

Скандал начал раскручиваться после того, как четыре женщины обратились в суд Колорадо с заявлением о «сексуальном насилии, использовании и предательстве атлеток сборной США по тхэквондо со стороны официальных организаций, тренеров и наставников, которые обязаны были их защищать».

Публикация от Steven Lopez (@stevenlopeztkd) 17 Ноя 2017 в 8:22 PST Пострадавшие утверждают, что Федерация тхэквондо США (USAT) покрывала «темные дела» обоих Лопесов — и особенно более успешного Стивена — поскольку тот добивался высоких спортивных результатов и был очень привлекателен для спонсоров из-за своих успехов и внешности.

В американской Федерации тхэквондо пока отказались от подробных комментариев по этой теме: ввиду грядущего судебного разбирательства неосторожные высказывания могут привести к неприятностям.

Стоит отметить, что пострадавшие женщины подали в суд не только на Федерацию, но и на Национальный олимпийский комитет (НОК) США, обвинив обе организации в том, что они не сумели предотвратить насилие.

«Как сутенер продает женщин за деньги, так и Олимпийский комитет США «продавал» своих атлеток, зная о сексуальных домогательствах по отношению к ним. Там думали лишь о медалях и деньгах», — заявил адвокат пострадавших Рекс Шарп.

В ответ на такие тревожные известия представители НОК США заверили, что «активно ищут и внедряют в работу новые способы гарантировать безопасность спортсменов, а также предотвратить возможные домогательства или наказать за них виновных».

Братья Лопесы на данный момент отказываются от комментариев. Это уже не первый раз, когда в прессе всплывает информация об их непотребном поведении. В 2017 году американское издание USA Today писало о том, что несколько женщин обвиняют спортсменов в домогательствах.

Тогда тхэквондисты пригрозили предполагаемым жертвам ответным вызовом в суд за клевету.

Тем не менее Национальный комитет США спустя какое-то время признал старшего брата Жана виновным в настойчивых приставаниях к атлеткам.

НОК пришел к таким выводам после независимого расследования, которое провела некоммерческая организация — американский Центр безопасного спорта (the US Center for SafeSport).

Жан был пожизненно отстранен от любых мероприятий под эгидой НОК США. Причем, по информации CNN , жалобы на его приставания поступили уже в 2015 году, однако Олимпийский комитет США отказался отстранять тхэквондиста от летних Игр в Рио-де-Жанейро — 2016, объясняя свое решение тем, что расследование еще не закончено.

«Покрывая Жана и в то же время критикуя его обвинителей, НОК США и Федерация тхэквондо страны предоставили ему карт-бланш на криминальные действия и дали всем женщинам американской сборной понять, что практика насилия в этой команде вполне приемлема и любая из них подвергается этому риску», — говорится в заявлении пострадавших.

Женщины также утверждают, что во всем американском сообществе тхэквондо было известно о том, что братья Лопесы испытывают нездоровый интерес к молодым спортсменкам, однако любые жалобы в Федерацию или НОК США уходили в пустоту.

В такой ситуации девушки испытывали постоянный дискомфорт и не могли нормально сосредоточиться на развитии своей карьеры. В то же время они боялись заявить о домогательствах, поскольку опасались исключения из сборной и потери возможности тренироваться с лучшими из лучших.

Однако если Жан уже понес некоторое наказание, то имя Стивена еще никогда не упоминалось в контексте возможных изнасилований.

Спортсмен является гордостью своей страны: он дважды завоевывал золото Олимпиады — в Сиднее-2000 и Афинах-2004, а также один раз стал бронзовым призером на Играх в Пекине — 2008. Кроме того, Лопесу пять раз покорялся чемпионат мира.

Поведение Стивена не вызывало ни у кого подозрений. Какое-то время тхэквондист даже состоял в Национальном обществе чести. Что станет теперь с его карьерой и имиджем, станет известно лишь по окончании суда.