Ещё
На «Джиро д’Италия» произошла трагедия
Далее:
Читайте также:
Ещё

На «Джиро д’Италия» произошла трагедия 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Мотоциклист, обеспечивавший безопасность на пятом этапе престижной веломногодневки "Джиро д'Италия", остался в живых после того, как попал в ДТП, сообщает "Советский спорт".
По информации La Gazzetta dello Sport, мотоциклист находится в больнице. Ему диагностировано кровоизлияние в мозг, а также перелом 12 ребер.
Ему была проведена сложная операция в нейрохирургии.
Ранее сообщалось, что на старте гонки, которая началась в Агридженто, 48-летнего мотоциклиста сбил автомобиль, и в результате инцидента пострадавший скончался.
Газета.Ru: последние новости
Армстронг сравнил свой допинг с российским Уильямс выиграл ЧМ по снукеру и появился голым перед журналистами Российские борцы вышли в полуфинал чемпионата Европы - 2018
Комментарии4  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?33
Игры закончились: Чехия даст бой России17
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко553
Медведев породил новый анекдот про Мутко496
Тарасова обрушилась на Тутберидзе1
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение