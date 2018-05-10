На «Джиро д’Италия» произошла трагедия

Мотоциклист, обеспечивавший безопасность на пятом этапе престижной веломногодневки "Джиро д'Италия", остался в живых после того, как попал в ДТП, сообщает "Советский спорт"

По информации La Gazzetta dello Sport, мотоциклист находится в больнице. Ему диагностировано кровоизлияние в мозг, а также перелом 12 ребер.

Ему была проведена сложная операция в нейрохирургии.

Ранее сообщалось, что на старте гонки, которая началась в Агридженто, 48-летнего мотоциклиста сбил автомобиль, и в результате инцидента пострадавший скончался.