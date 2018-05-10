Велогонщик Армстронг заступился за Россию

Культовый американский велогонщик Лэнс Армстронг , лишенный всех своих титулов после признания в многолетнем применении допинга, заступился за Россию. По его мнению, расследование применения запрещенных средств в российском спорте превратили в шоу, а реальной пользы многочисленные санкции и наказания так и не принесли.

Знаменитый американский велогонщик Лэнс Армстронг поддержал российский спорт, над которым, по его мнению, в данный момент ведется слишком уж демонстративный карательный процесс, связанный с допингом. Как заметил 46-летний атлет, в свое время подобное испытал и он сам.

«Моя история не сильно отличалась от сегодняшней вокруг России. Громкая история, которую любят СМИ и политики, когда те, кто регулирует процесс, могут продемонстрировать силу и показать, что они что-то делают. Символ атакуют, публично расчленяют — и все уходят, довольные собой», — выразил мнение Армстронг.

Кроме того, он раскритиковал действия Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к России, назвав их «большим шоу, которое не принесло реальных результатов».

«Такое случается во всех сферах жизни: я это, русские или статуя конфедерата. Символы атакуют, чтобы те, кто регулирует процесс, выглядели хорошо, но проблема от этого не меняется», — цитирует американца VeloNews.

Напомним, что Армстронг, завершивший карьеру еще в 2011 году и поныне является, пожалуй, самым известным представителем велогонок в истории — правда, своей текущей славе Лэнс рад едва ли.

Дело в том, что весь жизненный путь велогонщика разделился на «до» и «после» масштабного допингового разбирательства в его отношении — если перед стартом расследования Армстронг по праву носил титул одного из самых титулованных и раскрученных атлетов планеты, то уже после решения суда стал настоящим изгоем.

Началось все с того, что о массовых допинговых нарушениях Лэнса по ходу всей его карьеры в эфире американского телевидения

в 2011-м сообщил экс-партнер спортсмена по сборной США Тайлер Хэмилтон , рассказавший, что частенько видел, как соотечественник употребляет запрещенные вещества.

Уже спустя год велогонщик, видимо, уставший врать антидопинговым службам страны, всерьез взявшимся за его историю и уже нашедшим некоторые доказательства, на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором уведомил о прекращении попыток доказывать собственную невиновность в суде.

Вскоре Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о пожизненной дисквалификации Армстронга, впоследствии опубликовав огромный доклад, в котором подробно описало множественные махинации спортсмена с запрещенными веществами, также обвинив его сообщников.

Как итог — у Лэнса отняли вообще все достижения, добытые им после его возвращения в спорт в 1998-м (паузу атлет брал вследствие ракового заболевания, которое он — вопреки ожиданиям медиков — поборол), обязав при этом вернуть огромные призовые за победы.

Примерно тогда же велогонщик лишился крупных рекламных контрактов с компаниями, до разбирательства охотно с ним сотрудничавшими.

В 2013 году Армстронг впервые публично признался в содеянном, раскаявшись в эфире популярного шоу Опры Уинфри, где рассказал о специально созданной под него допинговой системе.

Там же Лэнс отметился фразой, что «без запрещенных веществ невозможно семь раз выиграть „Тур де Франс“, что ему в свое время удалось».

Сама история, естественно, уже скоро стала сюжетом для многих книг и фильмов — в одной из картин по мотивам карьеры Армстронга, например, снялся известный голливудский актер Бен Фостер

Готовясь к съемкам ленты, в российском прокате получившей нехитрое название «Допинг», исполнитель роли велогонщика, что примечательно, также использовал запрещенные вещества с целью лучше вжиться в образ.

Стоит отметить, что продолжает разгребать последствия своих допинговых грехов спортсмен до сих пор.

Так, в этом апреле стало известно, что Армстронг согласился выплатить $5 млн, чтобы в досудебном порядке уладить очередной иск со стороны американских властей.