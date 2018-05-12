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«Синара» удвоила преимущество в четвертьфинальном противостоянии с «КПРФ»
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«Синара» удвоила преимущество в четвертьфинальном противостоянии с «КПРФ» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Московский «КПРФ» на своей площадке вновь потерпел поражение от екатеринбургской «Синары» в матче четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу. Второй матч, как и накануне, завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.
Все голы вновь были забиты после перерыва. Сначала трижды отличились гости. Затем Сергей Денисов отквитал один мяч, но Андрей Бастриков вернул «Синаре» преимущество в три гола.
Третья встреча серии до трёх побед пройдёт 15 мая в Екатеринбурге.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфинал. Второй матч
«КПРФ» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:4 (0:0). Голы: Денисов, 40 — Абрамов, 27, Соколов, 28, Шистеров, 36, Бастриков, 42.
Счёт в серии — 0-2.
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