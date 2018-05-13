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Поставили рекорд: челябинские студенты взяли бронзу в турнире по мини-футболу
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Поставили рекорд: челябинские студенты взяли бронзу в турнире по мини-футболу 

74.ru 13 часов назад
Фото: 74.ru
Студенты Уральского университета физической культуры вернулись с всероссийского турнира «Мини-футбол — в вузы» с бронзовой медалью. Они завоевали третье место в Серебряной лиге среди юношей и внесли свой вклад в рекорд проекта.
10-й юбилейный финал стал историческим. Впервые в решающей стадии выступили 120 команд юношей и девушек. Этот показатель занесён в Книгу рекордов России как «самый массовый финал спортивного мероприятия для студентов».
Финал проекта «Мини-футбол — в вузы» проходил в Подмосковье. Челябинские студенты в матче за третье место взяли верх над белгородским БелГАУ — 4:3. Победителями турнира стали мини-футболисты Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), в финальном матче обыгравшие соперников из Уральского федерального университета Екатеринбурга.
Всего в Серебряной лиге за победу сражались 60 команд. Но уже в ближайшее время правила турнира изменятся.
— Не совсем интересно разыгрывать в финальной части места с первого по шестидесятое, как это было в Серебряной мужской лиге. Мы планируем составить рейтинг спортивных студенческих команд по мини-футболу. И уже в следующем сезоне все команды будут разбиты на соответствующие дивизионы. Благодаря этому у нас появится больше призёров и победителей, которые будут определены уровнем мастерства. Считаю, что в спорте — это справедливая тенденция. И те же 60 команд, которые в этом сезоне принимают участие в финальной части мужской Серебряной лиги, могли бы быть разбиты на три лиги по 20 команд с последующие ротацией. Каждый год был бы дополнительный интерес от того, в какую лигу может подняться твоя команда, даже не заняв призового места, — прокомментировал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.
Мини-футбол можно проводить в обычном зале
Челябинская команда уральского госуниверситета физической культуры
Мини-футбол предполагает игру не на поле, а в обычном спортивном зале. При этом основные правила остаются такими же, отличия есть в продолжительности таймов, размерах мяча и составе команд — играют по пять спортсменов в каждой.
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