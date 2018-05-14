PinkovSportsProjects проведет турнир по мини-футболу «Кубок Медиа»

Компания PinkovSportsProjects в преддверии грандиозного спортивного события — Чемпионата Мира по Футболу 2018 в России организует турнир по мини-футболу «Кубок Медиа» среди компаний медиа и IT сферы, который пройдет 2 июня на территории «Академии Спартак им Ф. Ф. Черенкова».

Участие в данном проекте дает возможность встретиться в неформальной обстановке, наладить деловые контакты и провести время на футбольном поле с коллегами и компаниями-партнерами.

Комментировать и вести мероприятие будет известный телекомментатор и обозреватель — Нобель Арустамян.

Сам формат турнира подразумевает дружественную атмосферу, максимальное количество сыгранных матчей и море положительных эмоций. Всего в турнире примет участие 16-20 команд.

Подобное мероприятие проходит не в первый раз, поэтому список участвовавших команд достаточно велик, среди них: Mail.ru , Mediacom, Star Media, Ivi.ru, ГК Алматель, Москва 24, СТС Медиа, Матч ТВ, Газпром-Медиа , ДубльГИС, Avito, Астерос , НСК Медиа, МТС , Рекламное агентство РОССТ и другие.

Если Вам не удалось приобрести билеты на один из матчей Мундиаля, либо Вы просто хотите приятно провести время в преддверии этого грандиозного события в истории России, то данный турнир позволит Вам и Вашим коллегам не только почувствовать дух крупнейшего Чемпионата Мира в истории, но и встретиться в неформальной обстановке со своими коллегами на футбольном поле.

Место проведения турнира: г. Москва, Академия ФК «Спартак», ул. Олений Вал, д. 3.

Дата и время проведения: 02.06.2018, начало в 15:00.

По всем интересующим вопросам обращаться к руководителю проекта: Сергей Курский

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