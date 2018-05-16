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Золото американских пловцов отдадут россиянам
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Золото американских пловцов отдадут россиянам 

Рамблер 13 часов назад
Фото: globallookpress.com
Результаты американских пловцов в эстафетах юниорского Чемпионата мира-2017 аннулируют из-за попавшегося на допинге Мэтью Вилленбринга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания.
В мужской комбинированной эстафете чемпионата второе место заняли россияне Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев, проиграв 0,15 секунды команде США. Теперь «золото» американцев перейдет россиянам.
Вилленбринг сдал положительную допинг-пробу на гидрохлоротиазид в августе 2017 года. Гидрохлоротиазид входит в список запрещенных веществ, относится к диуретикам и является маскирующим препаратом, скрывающим следы других веществ.
Специальная панель Международной федерации плавания (FINA) в мае 2018 года приняла решение аннулировать результаты Вилленбринга и достижения всей сборной США в трех эстафетах. Спортсмен получил четыре месяца дисквалификации, начиная с 19 октября. Эти решения можно оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Юниорский (для спортсменов не старше 18 лет) Чемпионат мира по плаванию в августе 2017 года проходил в Индианаполисе (США).
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