Золото американских пловцов отдадут россиянам

Результаты американских пловцов в эстафетах юниорского Чемпионата мира-2017 аннулируют из-за попавшегося на допинге Мэтью Вилленбринга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания.

Вилленбринг сдал положительную допинг-пробу на гидрохлоротиазид в августе 2017 года. Гидрохлоротиазид входит в список запрещенных веществ, относится к диуретикам и является маскирующим препаратом, скрывающим следы других веществ.

Специальная панель Международной федерации плавания (FINA) в мае 2018 года приняла решение аннулировать результаты Вилленбринга и достижения всей сборной США в трех эстафетах. Спортсмен получил четыре месяца дисквалификации, начиная с 19 октября. Эти решения можно оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Юниорский (для спортсменов не старше 18 лет) Чемпионат мира по плаванию в августе 2017 года проходил в Индианаполисе (США).