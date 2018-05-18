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Чемпионат Подмосковья по воздухоплавательному спорту стартовал в Клину
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Чемпионат Подмосковья по воздухоплавательному спорту стартовал в Клину 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Клину с 18 по 21 мая пройдет чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В конце мая в Клину соберутся люди «высокого полета» — округ станет площадкой для проведения чемпионата Московской области по воздухоплавательному спорту. Жители и гости города в рамках соревнований увидят выступления сильнейших спортсменов России, членов ее национальной сборной. На чемпионат уже подали заявки 23 экипажа тепловых аэростатов", — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская, которую цитирует пресс-служба.
В календарь чемпионата Московской области по воздухоплавательному спорту вписан фестиваль воздухоплавания «Город на ладони», поясняется в материале. Любители романтики, адреналина и острых ощущений смогут покататься на воздушных шарах и увидеть красочное ночное аэрошоу. К тому же обладатели ваучеров на полеты имеют возможность стать членом экипажа — участника чемпионата и вместе с пилотом подняться в небо в момент соревновательных полетов, подчеркивается в пресс-релизе.
В дни фестиваля «Город на ладони» клинчан и гостей округа будут катать в форматах «привязного» и «свободного» полета. 19 мая в 19:00 на стадионе «Строитель» все увидят «Ночное свечение». Шоу воздушных шаров будет проходить под живое исполнение рок-группы «Ночной экспресс».
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