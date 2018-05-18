Чемпионат Подмосковья по воздухоплавательному спорту стартовал в Клину

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости . В Клину с 18 по 21 мая пройдет чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В конце мая в Клину соберутся люди «высокого полета» — округ станет площадкой для проведения чемпионата Московской области по воздухоплавательному спорту. Жители и гости города в рамках соревнований увидят выступления сильнейших спортсменов России, членов ее национальной сборной. На чемпионат уже подали заявки 23 экипажа тепловых аэростатов", — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская , которую цитирует пресс-служба.

В календарь чемпионата Московской области по воздухоплавательному спорту вписан фестиваль воздухоплавания «Город на ладони», поясняется в материале. Любители романтики, адреналина и острых ощущений смогут покататься на воздушных шарах и увидеть красочное ночное аэрошоу. К тому же обладатели ваучеров на полеты имеют возможность стать членом экипажа — участника чемпионата и вместе с пилотом подняться в небо в момент соревновательных полетов, подчеркивается в пресс-релизе.

В дни фестиваля «Город на ладони» клинчан и гостей округа будут катать в форматах «привязного» и «свободного» полета. 19 мая в 19:00 на стадионе «Строитель» все увидят «Ночное свечение». Шоу воздушных шаров будет проходить под живое исполнение рок-группы «Ночной экспресс».