Федор Балтуев завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по вольной борьбе

Уроженец села Улей Осинского района Федор Балтуев завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по вольной борьбе среди юношей, которое с 14 по 16 мая проходило в Скопье в Македонии. Федор выступал в весовой категории до 55 кг.

Золотую медаль в этой весовой категории завоевал украинец Владислав Остапенко. Серебряным призером стал борец из Грузии Давид Абдаладзе. Еще одну бронзовую медаль выиграл Рухан Рамос из Болгарии.

По итогам турнира юношеская сборная России заняла первое общекомандное место. На втором месте — команда Грузии, третье место — у Турции. На первенстве Европы разыгрывались лицензии на летние юношеские Олимпийские игры-2018, которые пройдут в Буэнос-Айресе в Аргентине.

Напомним, в 2017 году Федор Балтуев стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, которое состоялось в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске, и был включен в состав сборной России для участия в первенстве Европы.

На первенстве Европы по вольной борьбе в Сараево (Босния и Герцеговина) Федор Балтуев завоевал золотую медаль. Затем он победил на первенстве мира по вольной борьбе в Афинах в Греции.