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Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов
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Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов 

Рамблер 14 часов назад
Фото: РИА Новости
В субботу днем в Мензелинском районе Татарстана двое парашютистов — 1970-го и 1984-го годов рождения — получили смертельные травмы в результате жесткого приземления, говорится в сообщении на сайте в СУ СКР по Татарстану. Обстоятельства их гибели выясняют следователи.
По их данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. метров. После того как они стали раскрывать парашюты, один из спортсменов влетел в уже раскрывшийся парашют второго. Оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте. Прибывшие на место трагедии медики госпитализировали спортсменов.
>> Подросток погиб после прыжка с парашютом
Один из них умер по дороге в больницу, второй — спустя несколько часов. По словам работников аэроклуба, оба имели значительный опыт прыжков — не менее 600 у каждого.
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