Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов

В субботу днем в Мензелинском районе Татарстана двое парашютистов — 1970-го и 1984-го годов рождения — получили смертельные травмы в результате жесткого приземления, говорится в сообщении на сайте в СУ СКР по Татарстану . Обстоятельства их гибели выясняют следователи.

По их данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. метров. После того как они стали раскрывать парашюты, один из спортсменов влетел в уже раскрывшийся парашют второго. Оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте. Прибывшие на место трагедии медики госпитализировали спортсменов.

Один из них умер по дороге в больницу, второй — спустя несколько часов. По словам работников аэроклуба, оба имели значительный опыт прыжков — не менее 600 у каждого.