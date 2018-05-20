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Дериглазова победила на этапе Гран-при по фехтованию
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Рапиристка Дериглазова победила на этапе Гран-при по фехтованию в Китае 

ТАСС 14 часов назад
Фото: EPA
Россиянка Инна Дериглазова одержала победу в турнире рапиристок на этапе Гран-при по фехтованию, который проходит в китайском Шанхае.
В финальном поединке 28-летняя российская спортсменка одолела японку Карин Мияваки со счетом 15:6. Обладательницами бронзовых наград стали Элеанор Харви из Канады и Сон Чае О из Южной Кореи.
В мужском турнире рапиристов россиянин Тимур Сафин стал обладателем серебряной медали. В финале он со счетом 13:15 уступил британцу Ричарду Крузе. Третьими стали итальянец Андреа Кассара и американец Рейс Имбоден.
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