Британский велогонщик победил на 15-м этапе «Джиро д'Италия» 

Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды "Митчельон-Скотт" выиграл 15-й этап "Джиро д'Италия", сообщает ТАСС.
Британец прошел дистанцию в 176 километров за 37 минут 56 секунд. Второе местро занял представитель Колумбии Мигель Анхель Лопес из "Астаны", третье — голландец Том Дюмулен, который является действующим победителем престижной шоссейной многодневки.
В общем зачете Йейтс также идет на первом месте, опередив Дюмулена и итальянца Доменико Поццовиво, который выступает за команду "Бахрейн-Мерида".
Ранее в Москве закончилась велогонка "Садовое кольцо".