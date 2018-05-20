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Британский велогонщик победил на 15-м этапе «Джиро д'Италия»
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Британский велогонщик победил на 15-м этапе «Джиро д'Италия» 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды "Митчельон-Скотт" выиграл 15-й этап "Джиро д'Италия", сообщает ТАСС.
Британец прошел дистанцию в 176 километров за 37 минут 56 секунд. Второе местро занял представитель Колумбии Мигель Анхель Лопес из "Астаны", третье — голландец Том Дюмулен, который является действующим победителем престижной шоссейной многодневки.
В общем зачете Йейтс также идет на первом месте, опередив Дюмулена и итальянца Доменико Поццовиво, который выступает за команду "Бахрейн-Мерида".
Ранее в Москве закончилась велогонка "Садовое кольцо".
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