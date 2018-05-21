Тихвинские школьники победили в турнире по мини-футболу

Тихвинские школьники победили в III международном турнире по мини-футболу среди команд воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В состязании «День Победы», организованном Лигой спорта имени Алексея Степанова, принимали участие 12 команд — из Луги, Выборга, Череповца, Северодвинска, Новошахтинска, Санкт-Петербурга и других городов. Лучшими стали юные ленинградцы — первое место завоевали ребята из центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству».

В рамках турнира школьники посетили патриотическое объединение «Ленрезерв», где ознакомились с коллекцией автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времен Второй мировой войны, а также Пискаревское мемориальное кладбище.

Так же в рамках турнира «День Победы» состоялся товарищеский матч между Командой организаторов Турнира и Детской сборной лучших игроков Турнира. Детская сборная лучших игроков Турнира одержала победу со счетом 2:1.