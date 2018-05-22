Молдаванки иммигрировали в Канаду под видом подводных хоккеисток

Несколько молдаванок незаконно мигрировали в Канаду под видом команды по подводному хоккею, сообщает BBC.

По информации канала, эту идею им подсказал некий контрабандист, уроженец одной из бывших республик Советского Союза, к которому девушки обратились за помощью в получении канадских виз.

Отмечается, что женщины ничего не знали о подводном хоккее, а некоторые даже не умели плавать, однако мужчину это не остановило. Сначала он отвез их в Египет ради штампов в паспортах, которые, по его идее, должны были свидетельствовать, что в Северной Африке девушки тренировались забрасывать шайбы под водой.

Затем же контрабандист успешно переправил «хоккеисток» в Канаду. Канал отмечает, что каждая из них заплатила ему за это по 1,2 тысяч долларов. Также BBC сообщает, что девушки сумели успешно затаиться на своей новой «родине» и пока не были задержаны и депортированы.