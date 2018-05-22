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Молдаванки иммигрировали в Канаду под видом подводных хоккеисток
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Молдаванки иммигрировали в Канаду под видом подводных хоккеисток 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Reuters
Несколько молдаванок незаконно мигрировали в Канаду под видом команды по подводному хоккею, сообщает BBC.
По информации канала, эту идею им подсказал некий контрабандист, уроженец одной из бывших республик Советского Союза, к которому девушки обратились за помощью в получении канадских виз.
Отмечается, что женщины ничего не знали о подводном хоккее, а некоторые даже не умели плавать, однако мужчину это не остановило. Сначала он отвез их в Египет ради штампов в паспортах, которые, по его идее, должны были свидетельствовать, что в Северной Африке девушки тренировались забрасывать шайбы под водой.
Затем же контрабандист успешно переправил «хоккеисток» в Канаду. Канал отмечает, что каждая из них заплатила ему за это по 1,2 тысяч долларов. Также BBC сообщает, что девушки сумели успешно затаиться на своей новой «родине» и пока не были задержаны и депортированы.
Между тем глава Олимпийского комитета Молдавии Николай Журавский сообщил каналу, что в стране нет национальной команды по подводному хоккею.
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