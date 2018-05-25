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Скончалась известная спортсменка
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Скончалась известная спортсменка 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по плаванию Даниэла Самульски скончалась в возрасте 33 лет, передает ТАСС.
Причиной смерти немецкой спортсменки стало онкологическое заболевание брюшной полости, которое у нее диагностировали в 2011 году.
На чемпионатах Европы по плаванию Самульски дважды завоевывала золотые награды (2006, 2010), два раза становилась серебряной призеркой (2002, 2010) и один раз бронзовой (2010). На чемпионате мира 2009 года спортсменка выиграла два серебра (50 метров на спине и эстафета 4х100 м вольным стилем) и одну бронзу (эстафета 4х100 м комплексным стилем).
В 2011 году в связи с болезнью Даниэле Самульски пришлось завершить спортивную карьеру.
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