Скончалась известная спортсменка

Олимпийская чемпионка по плаванию Даниэла Самульски скончалась в возрасте 33 лет, передает ТАСС

Причиной смерти немецкой спортсменки стало онкологическое заболевание брюшной полости, которое у нее диагностировали в 2011 году.

На чемпионатах Европы по плаванию Самульски дважды завоевывала золотые награды (2006, 2010), два раза становилась серебряной призеркой (2002, 2010) и один раз бронзовой (2010). На чемпионате мира 2009 года спортсменка выиграла два серебра (50 метров на спине и эстафета 4х100 м вольным стилем) и одну бронзу (эстафета 4х100 м комплексным стилем).

В 2011 году в связи с болезнью Даниэле Самульски пришлось завершить спортивную карьеру.