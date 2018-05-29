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Избран новый президент ОКР
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Избран новый президент ОКР 

Рамблер 13 часов назад
Фото: ТАСС
Новым президентом Олимпийского комитета России стал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков, сообщает «Чемпионат.com».
За Позднякова, ранее занимавшего пост вице-президента организации, проголосовали 214 делегатов. Его соперник, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, набрал 56 голосов. Всего в тайном голосовании принимали участие 285 делегатов.
Ранее пост президента ОКР занимал Александр Жуков. Он отказался выдвигать свою кандидатуру на новый срок, чтобы сосредоточиться на работе в Госдуме.
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