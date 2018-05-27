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Штыль и Коваленко взяли золото на этапе КМ
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Российские каноисты Штыль и Коваленко взяли золото на этапе Кубка мира 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Российские каноисты Иван Штыль и Александр Коваленко завоевали золото в заезде двоек на дистанции 200 метров на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге, сообщает ТАСС.
Россияне прошли дистанцию за 36,672 секунды. Второе место заняли казахстанские гребцы Тимур Хайдаров и Мерей Медетов (36,823). Третьими стали их соотечественники Сергей и Тимофей Емельяновы (37,371).
Ранее сообщалось, что украинский байдарочник Игорь Трунов получил четырехлетнюю дисквалификацию за прием допинга.
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