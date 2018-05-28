Ватерполистки сборной России уступили канадкам в первом матче Суперфинала Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло со счетом 9:11 проиграла команде Канады в своем стартовом матче в рамках группы B Суперфинала Мировой лиги. Соревнования проходят в китайском Куньшане.

В составе российской команды больше всех голов забила Дарья Рыжкова (3). В следующем матче во вторник сборная России сыграет с командой Японии, канадки в тот же день встретятся с американками.

В четвертьфинал выходят все участники турнира. На первой стадии плей-офф четыре команды группы В сыграют со сборными из группы А, которую составили представители Австралии, Испании, Китая и Нидерландов. Четвертьфиналы пройдут 31 мая, полуфиналы — 1 июня, матчи за седьмое, пятое, третье места и финал запланированы на 2 июня.

Суперфинал Мировой лиги среди женских команд проводится с 2004 года. Сборная России один раз завоевывала титул чемпиона, победив в 2008 году. На счету россиянок также два серебра в 2005-м и 2013-м, а также две бронзы (2006, 2017).