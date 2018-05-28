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Пловец решил переплыть Тихий океан
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50-летний пловец попытается переплыть Тихий океан и установить рекорд 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Reuters
Французский пловец Бен Лекомт выразил намерение установить новый мировой рекорд, попытаясь переплыть Тихий океан. Об этом сообщает "Советский спорт".
50-летний француз уже переплыл Атлантический океан в 1998 году, однако его достижение не было подтверждено, исходя из чего не было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
"Я знаю, что страсть к таким приключениям и испытанием — неотъемлемая часть меня. Я хочу проверить себя.
После того, как я переплыл Атлантический океан, мне пришлось взять паузу. Я женился, у нас появились дети, пришлось отложить такие приключения. Но я знал, что однажды вновь захочу переплыть океан", — приводит слова Лекомта Reuters.
Ранее бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса, выбив мяч с рук на расстояние 75,35 м.
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