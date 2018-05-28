Ещё
Остался последний день регистрации на забег «Чемпионата»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Остался последний день регистрации на забег «Чемпионата» 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
У всех любителей бега и здорового образа жизни остался последний день для регистрации на большой забег «Чемпионата» и World Class. Для того, чтобы стать участником соревнований, переходи по ссылке на специальную страницу.
2 июня в парке на Поклонной горе в Москве более полутора тысяч спортсменов возьмут старт на предварительно выбранной дистанции. Бегуны на длинные дистанции могут стать участниками полумарафона.
Любители бега и здорового образа жизни могут ограничиться 10 км. Для самых спортивных семей мы подготовили «Детские забеги» на 1 км и 500 м. В рамках развлекательной программы будут организованны интерактивные спортивные зоны и концерт группы Guru Groove Foundation.
Чемпионат.com: последние новости
«Сибиряк» победил «Тюмень» и вышел вперёд в полуфинальной серии Суперлиги Ватерполистки РФ уступили канадкам в первом матче Суперфинала Мировой лиги «Газпром-Югра» увеличил преимущество над «Синарой» в полуфинале Суперлиги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мельдоний: допинговый скандал может повториться65
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина46
Египтянин отомстил капитану «Реала» за Салаха2
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов48
Шарапова не вышла на корт1
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение