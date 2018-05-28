Остался последний день регистрации на забег «Чемпионата»

У всех любителей бега и здорового образа жизни остался последний день для регистрации на большой забег «Чемпионата» и World Class . Для того, чтобы стать участником соревнований, переходи по ссылке на специальную страницу

2 июня в парке на Поклонной горе в Москве более полутора тысяч спортсменов возьмут старт на предварительно выбранной дистанции. Бегуны на длинные дистанции могут стать участниками полумарафона.

Любители бега и здорового образа жизни могут ограничиться 10 км. Для самых спортивных семей мы подготовили «Детские забеги» на 1 км и 500 м. В рамках развлекательной программы будут организованны интерактивные спортивные зоны и концерт группы Guru Groove Foundation.