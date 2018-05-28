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В Строгине проведут заключительные игры весеннего чемпионата по мини-футболу
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В Строгине проведут заключительные игры весеннего чемпионата по мини-футболу 

Префектура СЗАО города Москвы 7 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Строгине 29 и 30 мая состоятся заключительные игры весеннего чемпионата по мини-футболу. В состязаниях, которые проводятся в рамках спартакиады «Спорт для всех», примут участие команды районного «Клуба любителей футбола». Об этом сообщила главный специалист отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Дарья Кудрявцева.
— В «Клубе любителей футбола» у нас регулярно играют порядка десяти команд, которые традиционно участвуют в сезонных чемпионатах. Футбол — очень популярный вид спорта в Строгине, — отметила Дарья Кудрявцева.
По ее словам, турнир по мини-футболу проводится среди спортсменов в возрасте от 18 лет и старше.
Игры чемпионата пройдут на площадке по адресу: улица Маршала Катукова, дом 22. Начало в 19.00.
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