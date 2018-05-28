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Куксевич: «Сибиряк» должен был зубами выгрызть эту победу
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Куксевич: «Сибиряк» должен был зубами выгрызть эту победу 

Чемпионат.com 7 часов назад
Главный тренер МФК «Сибиряк» Евгений Куксевич прокомментировал победу над «Тюменью» в полуфинале чемпионата России и выход в финал.
«Сегодня была очень простая установка на матч. Мы должны были вгрызться в эту игру и зубами выгрызть эту победу. Так и произошло. Очень тяжёлое начало, соперник хорошо готов физически и был заряжен. Без энергетики болельщиков никуда, они взяли нас и понесли вверх. И донесли до финала.
Можно ли говорить, что в первом тайме «Тюмень» переиграла нас? Ну, если вы считаете, что обыгрыш — это стандартные положения… А потом началась игра. Характер проявляется в концовке. Я благодарю команду, они мужики», — передаёт слова Куксевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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