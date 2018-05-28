Куксевич: «Сибиряк» должен был зубами выгрызть эту победу

Главный тренер МФК «Сибиряк» Евгений Куксевич прокомментировал победу над «Тюменью» в полуфинале чемпионата России и выход в финал.

«Сегодня была очень простая установка на матч. Мы должны были вгрызться в эту игру и зубами выгрызть эту победу. Так и произошло. Очень тяжёлое начало, соперник хорошо готов физически и был заряжен. Без энергетики болельщиков никуда, они взяли нас и понесли вверх. И донесли до финала.