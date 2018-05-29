Украинский чемпион умер на стройке в Польше

Чемпион Украины, призер международных соревнований по мас-рестлингу Владислав Минич умер в Польше. Об этом сообщается на странице Федерации мас-рестлинга Украины в Facebook.

По данным организации, 23-летний Минич уехал в Польшу на заработки. По информации УНИАН, он занимался там строительными работами.

В Федерации по мас-рестлингу рассказали, что родители спортсмена «столкнулись с проблемой доставки» тела сына домой. Для этого им необходимо собрать 70 тысяч гривен (около 165 тысяч рублей).

Президент организации Валерий Газаев сообщил в комментариях к записи, что причиной смерти спортсмена стал оторвавшийся тромб. По словам Газаева, смерть Минича была мгновенной. Президент федерации рассказал, что Минич «не курил, не пил» и подтягивался 65 раз на турнике. Спортсмен «был очень спортивным и жизнерадостным».

Минич стал бронзовым призером Кубка Мира по мас-рестлингу 2017 года в весовой категории до 60 килограммов. Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, который приобрел популярность во многих странах мира. Суть борьбы двух мас-рестлеров заключается в стремлении вырвать палку из рук соперника, упираясь ногами в доску. Поединок длится до победы одного спортсмена в двух раундах.