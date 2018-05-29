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Колобков прокомментировал избрание Позднякова
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Колобков прокомментировал избрание Позднякова главой ОКР 

RT на русском 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта Павел Колобков прокомментировал избрание Станислава Позднякова новым главой Олимпийского комитета России (ОКР).
«Поздравляю Станислава Позднякова с избранием на пост президента ОКР. За те два года, которые Станислав Алексеевич находился в должности первого вице-президента ОКР, он прошёл серьёзную управленческую школу. Уверен, он оправдает доверие тех, кто за него сегодня отдал свои голоса», — заявил Колобков.
Ранее стало известно, что Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России.
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