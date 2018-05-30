«Водитель уснул»: чемпион мира разбился под Тверью

Трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель чемпионата Европы по гиревому спорту Иван Мартыневич трагически погиб, возвращаясь с соревнований. Спортсмен решил поехать на машине, которая рано утром врезалась в стоявший на обочине грузовик. Вероятно, водитель уснул за рулем.

Один из сильнейших российских гиревиков Иван Мартыневич трагически погиб, возвращаясь с соревнований в Санкт-Петербурге.

31-летний спортсмен решил на машине добраться до Москвы, откуда должен был лететь в родной Омск. Рано утром 28 мая под Тверью случилось страшное ДТП. Автомобиль, в котором находился спортсмен, врезался в грузовик. Травмы спортсмена оказались смертельными.

Как сообщает министерство спорта Омской области, похороны атлета пройдут в родном селе Хохлово Саргатского района.

«Ранним утром, около 3:30, под Тверью машина, в которой ехал Иван Мартыневич, врезалась в грузовик, стоявший на обочине. Что произошло, пока неизвестно. Возможно, водитель уснул за рулем», — рассказал тренер Ивана, Виктор Елисеев.

Последним соревнованием омского атлета стал чемпионат России, на котором он выиграл бронзовую награду.

За всю карьеру Мартыневич успел победить на всех крупных стартах. Спортсмен — трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель европейского первенства.

На последнем чемпионате континента, который проходил с 10 по 13 мая в Венгрии, Мартыневич стал обладателем золотой медали в двоеборье в весовой категории 68 кг.

Всероссийская федерация гиревого спорта на своем официальном сайте выпустила новость, в которой рассказала о погибшем спортсмене и объявила сбор средств для помощи его родным.

«28 мая 2018 года на 32 году трагически оборвалась жизнь мастера спорта международного класса, трехкратного чемпиона мира, четырехкратного чемпиона Европы, четырехкратного чемпиона России и обладателя Кубка России, члена сборной команды России, сержанта ВС Ивана Мартыневича.

Он останется в наших сердцах надежным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации.

Всероссийская федерация гиревого спорта приносит свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Это не единственный случац за последнее время, когда известный спортсмен погибает на дороге. В середине мая жизнь экс-футболиста «Астон Виллы», «Болтона» и «Кардиффа» Джей-Ллойда Самуэля также оборвалась в автокатастрофе.

Утром известный спортсмен отвозил своих детей в школу и ехал домой, но попал в ДТП. Самуэль столкнулся с автомобилем, направлявшимся в обратную сторону и выехавшим на встречную полосу. В результате случился лобовой удар, после которого 37-летний футболист скончался.

В начале апреля в Канаде произошла шокирующая автокатастрофа, унесшая жизни 16 человек. Трагедия случилась в 30 километрах от города Тисдейл, расположенного в провинции Саскачеван на западе страны.

В ДТП столкнулись грузовик и автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду «Бронкос», базирующуюся в Гумбольдте. В автобусе находились 28 человек, в том числе и игроки в возрасте от 16 до 21 года.

В марте известный в прошлом российский футболист Владимир Герасимов был сбит машиной в Китае в ночное время суток и два часа пролежал на дороге.

Скорая помощь подоспела слишком поздно, игрок на тот момент уже скончался. 28-летний спортсмен ехал на скутере, когда его на полной скорости сбил автомобиль. Водитель машины, опасаясь последствий, поспешил скрыться с места происшествия и даже не вызвал «неотложку».

Герасимов был воспитанником академии действующего чемпиона России — московского «Локомотива», однако дебютировать в стане «железнодорожников» он так и не смог.

По завершении обучения Герасимов продолжил выступать за коллективы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Спортсмен выходил на поле в футболке «Калуги», «Волчанин-Ратмира», «Ники», «Спартак-Авто», «Столицы», «Металлурга» из Выксы и «Металлурга» из Королева. Кроме того, игрок однажды съездил в заграничную командировку в Чехию, где выступал за пражский клуб «Богемианс».