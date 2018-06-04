Россиянки выиграли ЧЕ

Сборная России по художественной гимнастике, завоевав на чемпионате Европы в испанской Гвадалахаре семь золотых медалей из девяти возможных, в очередной раз подтвердила свое лидерство. Но, несмотря на этот успех, команда не намерена почивать на лаврах, и готовится подойти к сентябрьскому чемпионату мира в Болгарии во всеоружии.

Сборная России завоевала первое место в неофициальном медальном зачете ЧЕ-2018, выиграв семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды. Второе место заняла команда Италии (1-2-1), третьими стали болгарки (1-1-2).

"Нам удалось собрать здесь очень серьезный урожай, — заметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова. — Юниорки четыре раза утром поднимали флаг, гимн России четыре раза играл подряд. Это самое большое счастье, когда они поют гимн на пьедестале, когда флаги поднимаются".

"Есть еще некоторые места, над которыми надо поработать, есть время, чтобы довести все до ума. Для того, чтобы исправить ошибки, которые есть сегодня, еще есть все лето, ведь следующие соревнования будут только 15 августа. А уже 8 сентября нас будет ждать чемпионат мира в Софии", — напомнила глава федерации.

Сестрам Авериным опять не нашлось равных

Самым главным событием ЧЕ-2018 стало выступление взрослых гимнасток в индивидуальном многоборье, которое завершало программу турнира. К радости нескольких десятков российских болельщиков, собравшихся на трибунах, лучший результат показали Арина и Дина Аверины. Арина заняла первое место, Дина — второе.

"Мы показали практически свой максимум, отсюда и такие хорошие результаты, — отметила Арина Аверина. — Я не волновалась, потому что не видела ни одной оценки своих соперников, мы просто выходили и показывали все, что мы можем".

На ЧЕ-2017, который проходил в Будапеште, Дина выиграла золото в командном первенстве и в упражнениях с обручем и лентой, в ее активе также серебро в упражнении с булавой. Арина Аверина, в свою очередь, к золоту командного первенства добавила медали высшего достоинства за упражнения с булавами и мячом.

На чемпионате мира — 2017 в итальянском Пезаро сестры Аверины также разделили все возможные золотые награды. Дина первенствовала в индивидуальном многоборье, упражнениях с обручем и булавами, заняв вторые места в упражнениях с мячом и лентой. Арина была первой в упражнениях с мячом и лентой. В ее активе также серебряные награды за личное многоборье и обруч, а также бронза за упражнения с булавами.

"Для нас каждый год начинается с самого начала, ты — никто, и звать никак. Никаких званий, все забыли и начинаем все сначала", — заметила Арина Аверина.

"России нельзя выигрывать все, иначе художественную гимнастику закроют"

Взрослая команда России в групповых упражнениях на чемпионате Европы в Испании впервые за долгое время осталась без наград в одном из упражнений. Две скакалки и три мяча стали непреодолимым препятствием для россиянок, финишировавших в этом упражнении только седьмыми. При том, что в сентябре 2017 года на ЧМ в Италии сборная России в этом упражнении завоевала золото.

"Конечно, нам очень обидно, — заявила Татарева. — Мы очень старались, хотели показать свой максимум. Тем более, это был как второй олимпийский день, первый день была квалификация, а сегодня мы должны были показывать лучший результат. Но, к сожалению, где-то, видимо, не доработали".

Винер-Усманова, в свою очередь, также отметила, что ее не до конца устроил тот результат, который показала российская команда в групповых упражнениях. В то же время, она нашла и положительные моменты в неудаче своих подопечных.

"Нельзя выигрывать все, иначе надо наш вид спорта закрывать. Очень хорошо, что выиграли медали и Италия, и Болгария, и Азербайджан, и Украина", — сказала главный тренер российской команды.

Упавший в субботу баннер едва не стал причиной серьезного ЧП

Чемпионат Европы — 2018 первоначально должен был пройти в испанском Вальядолиде, но меньше чем за четыре месяца Европейский гимнастический союз в спешном порядке принял решение перенести турнир в расположенную неподалеку Гвадалахару. Подготовка к ЧЕ проходила в ускоренном порядке, и эта спешка едва не стала причиной серьезного ЧП.

Инцидент случился в субботу вечером во время выступления российской юниорки Анастасии Сергеевой . Винер-Усманова, следившая за Сергеевой в зале, стала идти к выходу, и в это время на нее обрушился со стены большой баннер размером 3х6 м. К счастью для самой Винер-Усмановой, один из представителей обслуживающего персонала, также находившийся в зале, увидел, как декорация начала падать, и успел защитить россиянку.

"Да, был инцидент, но, слава богу, что конструкция была не очень тяжелой, поэтому она ударила меня не очень сильно. Как видите, я работала сегодня целый день. И с юниорами, и с групповыми упражнениями, и с Авериными. Наверное, бог дает силы каким-то образом", — заметила Винер-Усманова.

Президент Европейского гимнастического союза Фарид Гаибов , в свою очередь, выразил делегации России и Винер-Усмановой извинения за случившееся.

"Мне очень жаль, что так произошло, — признался Гаибов. — Сегодня с утра к нам приехали представители компании, занимавшейся оформлением зала. Они работают на рынке 12 лет, и никогда ранее ничего подобного у них не случалось. Знаю, что испанская федерация уже также принесла свои извинения".

По информации ТАСС, упавшая декорация была прикреплена к стене не болтами или гвоздями, а двусторонним скотчем.