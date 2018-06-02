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Двукратный бронзовый призер Игр завершил карьеру
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Двукратный бронзовый призер Игр завершил карьеру пловца 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский пловец Аркадий Вятчанин, имеющий также сербское и американское гражданство, принял решение завершить профессиональную карьеру спортсмена, сообщает "Советский спорт".
"Все, что я говорил или имел ввиду до этого в прошлом, остается при себе — спорт должен быть свободен от допинга и политики. Я с нетерпением смотрю в будущее. Я хотел бы поделиться своими знаниями и опытом в области плавания", — цитирует 34-летнего пловца SwimSwam.
Вятчанин завоевал две бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине на дистанциях 100 и 200 метров на спине в составе сборной России.
В 2013 году он завершил выступления за российскую команду и принял гражданство Сербии, представляя ее интересы до 2015 года. Международная федерация плавания запретила пловцу выступать за Сербию в связи с нарушением правил перехода из одной национальной сборной в другую. Летом 2017 года Вятчанин стал гражданином США.
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