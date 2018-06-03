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Российские пловцы переплыли Керченский пролив
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Российские пловцы переплыли Керченский пролив 

РИА Новости 1 час назад
Группа из 30 российских спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Первый подобный массовый заплыв стартовал в первой половине дня в воскресенье. В нем приняли участие 30 подготовленных пловцов, среди которых четыре женщины и 26 мужчин. Стартовали пловцы с косы Чушка на стороне Тамани. Длина дистанции около 5,5 километра.
"Все участники заплыва финишировали. Каждый из них получил медаль и диплом об участии. Среднее время заплыва через пролив составило 2,5 часа", — сказала Архипова.
Керченский пролив соединяет Азовское и Черное море. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным — Таманский полуостров. Ширина пролива — от 4,5 до 15 километров. Наибольшая глубина — 18 метров. Важнейший порт — город Керчь.
Финалисты массового заплыва через Керченский пролив. 3 июня 2018
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