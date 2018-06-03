Переезд в США не помог: призер Игр-2008 уходит из спорта

Пловец Аркадий Вятчанин объявил о завершении карьеры

Российский пловец Аркадий Вятчанин принял решение завершить профессиональную карьеру. За плечами 34-летнего спортсмена две бронзы Игр-2008, семь побед на чемпионатах Европы, три серебра мирового первенства, а также сербский и американский паспорта.

Российский пловец Аркадий Вятчанин принял решение завершить профессиональную карьеру. Причиной ухода именитого россиянина из спорта стало отсутствие желания заниматься плаванием.

«Я завершил карьеру месяца три назад, сейчас официально это подтвердил для федерации. Причина абсолютно тривиальная — я почувствовал, что перестал получать удовольствие от плавания.

В общем я достиг такого момента в жизни, когда личные спортивные достижения не являются значимым приоритетом», — сказал Вятчанин, также отметив вероятность своего возвращения в Россию.

Аркадию суждено было стать известный атлетом. Его старшая сестра Алла является мастером спорта СССР и России. В ходе своей карьеры она неоднократно становилась чемпионкой страны по плаванию. Именно сестра Вятчанина стала его первым тренером.

Затем за карьерой Аркадия следили его родители: отец, которого также зовут Аркадий, имеет девять золотых медалей РСФСР, и мать Ирина, ставшая заслуженным тренером России по плаванию.

Наибольших успехов Аркадий Вятчанин добился именно благодаря своей матери, под руководством которой он стал двукратным бронзовым призером летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Кроме того, в активе 34-летнего пловца три серебряные награды чемпионатов мира 2003 и 2005 годов, а также четыре золотые медали европейского первенства. Еще три награды высшей пробы Вятчанин завоевал на чемпионате Европы на короткой воде.

После многочисленных успехов на различных соревнованиях спортсмен столкнулся с проблемами со зрением, в результате чего он был вынужден перенести сразу несколько операций на глазах.

Тренировки он возобновил лишь за полтора месяца до старта чемпионата России 2010 года, однако на нем он выступил неудачно, не попав в призеры.

В финале Кубка страны, который состоялся в 2013 году в Казани, пловец объявил о своем решении завершить выступление за сборную России и сменить спортивное гражданство.

Тогда у пловца произошел конфликт с руководством Всероссийской федерации плавания (ВФП) и тренерским штабом сборной. О подробностях сложившейся ситуации неизвестно до сих пор, но сам спортсмен был решительно настроен на переезд в другую страну.

«Считаю, что как спортсмен я больше ничего не могу предложить российскому плаванию», — заявил Вятчанин в 2013 году, после чего покинул отечественную сборную.

В 2015 году пловец получил гражданство Сербии, однако Международная федерация плавания запретила пловцу выступать за национальную сборную этой страны, поскольку были нарушены правила перехода в другую команду.

На открытом чемпионате США по плаванию Вятчанин занял второе место на дистанции 200 метров, а также стал победителем на стометровке на спине, что позволило ему рассчитывать на вызов в американскую сборную. Однако сам россиянин от данной возможности отказался.

Несмотря на решение завершить карьеру спортсмена, Вятчанин продолжит заниматься деятельностью, связанной с плаванием.

«Я в плавании остаюсь как специалист, готовый делиться опытом и знаниями. На самом деле, четкого плана нет, и это греет душу», — заявил 34-летний спортсмен.

Решение Вятчанина представители Всероссийской федерации плавания никак не прокомментировали.

Примечательно, что Аркадий не единственный прославленный российский пловец, который объявил о своем уходе в последнее время.

В конце 2017 года плавки на гвоздь повесил бронзовый призер летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне пловец Андрей Гречин

Лучший спортсмен в истории алтайского плавания объяснил свой уход из большого спорта проблемами с возрастом. По его словам, решение принято совместно с тренером Геннадием Турецким , у которого Гречин занимался в Швейцарии.

«Основная причина моего ухода связана, конечно, с возрастом. Можно заниматься и до 40 лет, в лучшем случае быть в десятке лучших, но разве это интересно? Я считаю: если заниматься спортом, то надо делать это качественно. Видимо, мое время в большом спорте ушло. Надо уступать дорогу молодым», — заключил Гречин.

В отличие от Вятчанина, уроженец Алтайского края связывать свою дальнейшую жизнь с тренерской деятельностью не собирается, поскольку на это у него «нервов не хватит».