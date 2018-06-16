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Ефимова победила на этапе в Монако
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Ефимова победила на этапе «Маре Нострум» в Монако в плавании на дистанции 100 м брассом 

ТАСС 8 часов назад
Фото: EPA
Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 100 метров брассом на этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит в Монако.
Ефимова показала результат 1 минута 6,66 секунды. Второй стала японка Канако Ватанабэ (1.07,97), третьей — шведка Софи Ханссон (1.08,30).
Всего россияне в субботу на этапе "Маре Нострум" в Монако завоевали семь медалей. Помимо золота Ефимовой, сборная России выиграла четыре серебра и две бронзы. Антон Чупков стал вторым на дистанции 200 м брассом. На дистанции 200 м вольным стилем второе место заняла Виктория Андреева, а на дистанции 100 м баттерфляем серебро завоевала Светлана Чимрова.
Климент Колесников финишировал третьим в заплыве на 100 м на спине. На дистанции 200 м комплексным плаванием второе место занял Колесников, третье — Андрей Жилкин.
Этап в Монако является последним на "Маре Нострум" в текущем сезоне. Соревнования завершатся 17 июня.
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