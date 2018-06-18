Спортивные рекорды, которые невозможно побить

Говорят, что побить можно любой рекорд. Но эти достижения установили нереально талантливые люди, так что, вероятно, в ближайшее время их никто не побьёт.

1. Настольный теннис. Игра вошла в программу Олимпийских игр в 1988 году. Настольный теннис необычайно популярен в Китае, и за прошедшие годы китайцы выиграли 53 медали в этом виде спорта. Сомнительно, что кто-то установит новый рекорд.

2. Велоспорт. В период с 1999 по 2005 год американский велогонщик Лэнс Армстронг выиграл все гонки Тур де Франс.

3. Тяжёлая атлетика. Леонид Тараненко, атлет из Беларуси, поставил 19 мировых рекордов. Один из его рекордов, подъём 266 кг в толчке, не побит с 1988 года.

4. Автоспорт. Михаэль Шумахер пять лет подряд выигрывал гоночные сезоны «Формулы-1».

5. Баскетбол. В 1962 году Уилт Чемберлен за одну игру реализовал 36 бросков и забил 26 штрафных, принеся команде 100 очков. До сих пор никому не удалось даже приблизиться к этому результату.