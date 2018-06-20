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Скончался Биг Ван Вейдер
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Скончался Биг Ван Вейдер 

Рамблер 1 час назад
В США в возрасте 63 лет скончался рестлер Леон Уайт по прозвищу Биг Ван Вейдер, передает TMZ.
Вейдер — рестлер-супертяжеловес, исполняющий воздушные приёмы; например Vadersault, который был признан читателями Wrestling Observer «Лучшим приёмом» 1993 года.
Первый в истории не-японец, который стал чемпионом мира в тяжёлом весе IWGP, а также трёхратный чемпиона мира в тяжёлом весе WCW. Член Зала славы Wrestling Observer Newsletter с 1996 года.
Помимо рестлинга, Биг Ван Вейдер играл в американский футбол.
Причина смерти рестлера не называется. Сообщается, что у него были проблемы с сердцем.
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