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Мустафина пропустит важные турниры
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Гимнастка Мустафина пропустит Кубок России и чемпионат Европы 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина пропустит стартующий в среду в Челябинске Кубок России по спортивной гимнастике и не будет претендовать на участие в августовском чемпионате Европы в британском Глазго. Об этом сообщил ТАСС старший тренер женской сборной России Евгений Гребенкин.
"Мы дали Алие возможность восстановиться, поэтому она не будет выступать на Кубке России в Челябинске, — сказал Гребенкин. — Мустафина спокойно готовится по своей программе. Что касается ее участия в чемпионате Европы, то мы изначально планировали готовить ее к мировому первенству в Катаре. Поэтому в Глазго мы на нее не рассчитываем".
Апрельский чемпионат России в Казани стал для Мустафиной первым стартом после рождения ребенка. Сразу после окончания соревнований спортсменка стала испытывать боли в ранее оперированном колене, из-за чего вынуждена была пропустить майский турнир в Хорватии.
По словам Гребенкина, не примет участие в Кубке России и вернувшаяся из США гимнастка Ирина Алексеева. "Она подвернула ногу, но вопрос возможности ее участия в чемпионате Европы пока остается открытым", — сказал тренер.
Женский чемпионат Европы в Глазго пройдет 2-5 августа, мировое первенство в Дохе — с 25 октября по 3 ноября.
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