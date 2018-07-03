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Сотрудники Щербинской городской больницы поучаствовали в турнире по мини-футболу
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Сотрудники Щербинской городской больницы поучаствовали в турнире по мини-футболу 

Администрация городского округа Щербинка 13 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Сотрудники Щербинской городской больницы приняли участие 30 июня в турнире по мини-футболу. Мероприятие посвятили Дню молодежи.
Участие приняли сотрудники таких медицинских учреждений, как: Городские клинические больницы №40, имени Сергея Юдина, Федора Иноземцева, Максима Кончаловского и братьев Бахрушиных. Все спортсмены показали хорошую физическую подготовку.
В турнире по мини-футболу одержала победу команда из Городской клинической больницы №40. Спортсменам вручили кубок. Команда из городского округа Щербинка будет стремиться к победе в следующем матче, отметили на официальной странице медицинского учреждения в социальных сетях.
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