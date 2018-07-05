В действиях ВАДА обнаружили ошибку

Ученый указал на ошибку ВАДА в рассмотрении допинг-проб

Ученый из Австралии Кен Флитч объяснил закрытие дела в отношении британского велогонщика Криса Фрума , заподозренного в приеме допинга, указав на ошибку специалистов ВАДА

Фрум во время велогонки «Вуэльта Испании»-2017 сдал аномальную допинг-пробу — в ней нашли сальбутамол, концентрация которого почти в два раза превышала допустимую.

Флитч рассказал, что сальбутамол «был распространен в плавании», потому его тестировали в данном виде спорта, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AFP.

«Но что случится через час занятий плаванием? Мочевой пузырь будет полным. А в велоспорте после пятичасовой гонки картина совсем другая. Мочи совсем мало. А растворенные в ней вещества имеют гораздо большую концентрацию», — пояснил ученый.

Ранее это не учитывалось экспертами ВАДА, и теперь «пора изменить правила».

В деле Фрума эксперты сошлись во мнении, что уровень концентрации сальбутамола в моче и принятое количество вещества не обязательно связаны друг с другом.

Однако это требовалось признать много лет назад, подчеркивает Флитч.

Решение экспертов в 2017 году спасло британского велогонщика, но в прошлом из-за сальбутамола были дисквалифицированы на несколько месяцев итальянские велогонщики Диего Улисси и Алессандро Петакки.

При этом доза вещества в их допинг-пробах была ниже, чем у Фрума.

Ранее сообщалось, что конгресс США собрался экстерриториально преследовать спортсменов за допинг.