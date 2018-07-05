Россия призвала лишить США спортивных игр

По словам Захаровой, США практически заблокировали процесс выдачи американских въездных виз, а российским спортсменам зачастую отказывают в въезде.

«Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия, является очевидной дискриминацией спортсменов, страны и ударом по международному спорту», — заявила Захарова.

Представитель дипведомства отметила, что ситуация с невыдачей виз может вскоре коснуться и спортсменов из других государств. Она обратилась к спортивным организациям с просьбой временно приостановить право США на проведение международных соревнований.