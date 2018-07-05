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Россия призвала лишить США спортивных игр
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Россия призвала лишить США спортивных игр 

Рамблер 4 часа назад
Россия предложила международным спортивным организациям отказаться от проведения соревнований в США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, США практически заблокировали процесс выдачи американских въездных виз, а российским спортсменам зачастую отказывают в въезде.
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«Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия, является очевидной дискриминацией спортсменов, страны и ударом по международному спорту», — заявила Захарова.
Представитель дипведомства отметила, что ситуация с невыдачей виз может вскоре коснуться и спортсменов из других государств. Она обратилась к спортивным организациям с просьбой временно приостановить право США на проведение международных соревнований.
«Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику», — призвала Захарова.
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