Россия призвала лишить США спортивных игр 

Россия предложила международным спортивным организациям отказаться от проведения соревнований в США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, США практически заблокировали процесс выдачи американских въездных виз, а российским спортсменам зачастую отказывают в въезде.
«Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия, является очевидной дискриминацией спортсменов, страны и ударом по международному спорту», — заявила Захарова.
Представитель дипведомства отметила, что ситуация с невыдачей виз может вскоре коснуться и спортсменов из других государств. Она обратилась к спортивным организациям с просьбой временно приостановить право США на проведение международных соревнований.
«Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику», — призвала Захарова.