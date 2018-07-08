Словацкий велогонщик Саган одержал победу на втором этапе «Тур де Франс»

Словацкий велогонщик немецкой команды Bora-Hansgrohe Петер Саган одержал победу на втором этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Второй этап стартовал в Муллерон-Сен-Жермен, а финишировал в городе Ля Рош-сюр-Йон.

Саган преодолел 182,5 км за 4 часа 6 минут 37 секунд. Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли из команды Bahrain-Merida, финишировавший с тем же временем. Третьим стал француз Арно Демар из Groupama-FDJ (то же время).

В генеральной классификации Саган захватил лидерство. На шесть секунд он опережает колумбийца Фернандо Гавирию из Quick-Step. Кольбрелли отстает от словака на 10 секунд и занимает третье место.

Саган выиграл девятый этап в карьере на "Тур де Франс". Он побеждал на этапах "Большой петли" в 2012, 2013, 2016, 2017 и 2018 годах. С 2012 по 2016 год словак неизменно становился победителем очковой классификации.

На третьем этапе спортсмены проедут командную гонку с раздельным стартом. Этап пройдет 9 июля в городе Шоле.