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Саган одержал победу на втором этапе «Тур де Франс»
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Словацкий велогонщик Саган одержал победу на втором этапе «Тур де Франс» 

ТАСС 10 часов назад
Фото: EPA
Словацкий велогонщик немецкой команды Bora-Hansgrohe Петер Саган одержал победу на втором этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Второй этап стартовал в Муллерон-Сен-Жермен, а финишировал в городе Ля Рош-сюр-Йон.
Саган преодолел 182,5 км за 4 часа 6 минут 37 секунд. Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли из команды Bahrain-Merida, финишировавший с тем же временем. Третьим стал француз Арно Демар из Groupama-FDJ (то же время).
В генеральной классификации Саган захватил лидерство. На шесть секунд он опережает колумбийца Фернандо Гавирию из Quick-Step. Кольбрелли отстает от словака на 10 секунд и занимает третье место.
Россиянин Ильнур Закарин ("Катюша-Альпецин") отстает от Сагана на 16 секунд, как и победитель "Тур де Франс" 2014 года итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), голландец Том Дюмулен (Team Sunweb), испанец Микель Ланда (Movistar Team), испанец Алехандро Вальверде (Movistar Team). Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум (Sky), австралиец Ричи Порт (BMC), британец Адам Йейтс (Mithcelton-Scott) проигрывают Сагану 1 минуту 7 секунд.
Саган выиграл девятый этап в карьере на "Тур де Франс". Он побеждал на этапах "Большой петли" в 2012, 2013, 2016, 2017 и 2018 годах. С 2012 по 2016 год словак неизменно становился победителем очковой классификации.
На третьем этапе спортсмены проедут командную гонку с раздельным стартом. Этап пройдет 9 июля в городе Шоле.
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