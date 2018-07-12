В сражении за кубок районного чемпионата по мини-футболу примет участие «Восток»

Стал известен последний участник финального сражения за кубок Чемпионата по мини-футболу — команда «Восток».

В четвертом этапе футбольных баталий сразились представители силовых ведомств и спасатели: команды «Катет», «Восток» и ССК.

В первом матче встретились «Восток» и «Катет». Игра завершилась со счётом 4:1. Вторая игра «Востока» и ССК закончилась ничьёй со счётом 1:1.

В борьбе за победу команда ССК успешно провела две атаки и забила сопернику два гола. Буквально в последние минуты матча «Восток» удалось опередить соперника, забив еще один гол в их ворота.

Команды-участницы получили призы от спонсоров турнира.

Судили матч представители детского молодежного центра «Сокольники» Павел Голубев, Михаил Королев , Семен Максимов. Комментатором игры выступил мастер спорта по футболу Николай Галкин

Финальный матч за кубок районного чемпионата состоится 13 июля.

Начало в 16:30.

Адрес: ПКиО «Сокольники» Арена «Лидер».

Вход свободный.