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В сражении за кубок районного чемпионата по мини-футболу примет участие «Восток»
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В сражении за кубок районного чемпионата по мини-футболу примет участие «Восток» 

Управа района Сокольники 6 часов назад
Фото: Управа района Сокольники
Стал известен последний участник финального сражения за кубок Чемпионата по мини-футболу — команда «Восток».
В четвертом этапе футбольных баталий сразились представители силовых ведомств и спасатели: команды «Катет», «Восток» и ССК.
В первом матче встретились «Восток» и «Катет». Игра завершилась со счётом 4:1. Вторая игра «Востока» и ССК закончилась ничьёй со счётом 1:1.
В борьбе за победу команда ССК успешно провела две атаки и забила сопернику два гола. Буквально в последние минуты матча «Восток» удалось опередить соперника, забив еще один гол в их ворота.
Команды-участницы получили призы от спонсоров турнира.
Судили матч представители детского молодежного центра «Сокольники» Павел Голубев, Михаил Королев, Семен Максимов. Комментатором игры выступил мастер спорта по футболу Николай Галкин.
Финальный матч за кубок районного чемпионата состоится 13 июля.
Начало в 16:30.
Адрес: ПКиО «Сокольники» Арена «Лидер».
Вход свободный.
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