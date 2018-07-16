В России могут провести еще одни Олимпийские игры

Претендентами на проведение ОИ‐2036 могут стать Санкт‐Петербург и Казань

Летние Олимпийские игры 2036 года могут пройти в РФ. Об этом «Интерфаксу» рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

В ОКР заметили, что 2024 и 2028 годы уже заняты — Игры состоятся в Европе и США. На заявку 2032 года могут претендовать другие континенты.

«Думаю, можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года», — сказал Поздняков.

Несмотря на длительную перспективу, Россия уже сегодня может рассматривать шанс принять крупнейшие спортивные соревнования, добавил он.

На проведение Олимпиады, уточнил глава ОКР, могут претендовать города-миллионники, где раньше Игры не устраивались. В числе кандидатов Поздняков назвал Санкт-Петербург и Казань.

«В той же столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром», — пояснили в ОКР.

Если Москва решит подавать заявку на проведение ОИ, то в 2024 году это нужно будет сделать на 2032-й, а в 2028-м — на 2036 год. В такой ситуации, заметил Поздняков, чрезвычайно важна поддержка россиян.