В России могут провести еще одни Олимпийские игры

Летние Олимпийские игры 2036 года могут пройти в РФ. Об этом «Интерфаксу» рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
В ОКР заметили, что 2024 и 2028 годы уже заняты — Игры состоятся в Европе и США. На заявку 2032 года могут претендовать другие континенты.
«Думаю, можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года», — сказал Поздняков.
Несмотря на длительную перспективу, Россия уже сегодня может рассматривать шанс принять крупнейшие спортивные соревнования, добавил он.
На проведение Олимпиады, уточнил глава ОКР, могут претендовать города-миллионники, где раньше Игры не устраивались. В числе кандидатов Поздняков назвал Санкт-Петербург и Казань.
«В той же столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром», — пояснили в ОКР.
Если Москва решит подавать заявку на проведение ОИ, то в 2024 году это нужно будет сделать на 2032-й, а в 2028-м — на 2036 год. В такой ситуации, заметил Поздняков, чрезвычайно важна поддержка россиян.
«После чемпионата мира по футболу чувствуется, что у многих изменилось отношение к проведению крупных соревнований — от в определенной степени скептического до как минимум заинтересованного, если не восторженного. Какой будет обстановка в середине следующего десятилетия, сложно говорить, но обсудить возможность проведения Олимпийских игр мы можем», — сказал президент ОКР.