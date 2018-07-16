Ещё
В России могут провести еще одни Олимпийские игры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Претендентами на проведение ОИ‐2036 могут стать Санкт‐Петербург и Казань 

360tv.ru 16 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Летние Олимпийские игры 2036 года могут пройти в РФ. Об этом «Интерфаксу» рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
В ОКР заметили, что 2024 и 2028 годы уже заняты — Игры состоятся в Европе и США. На заявку 2032 года могут претендовать другие континенты.
«Думаю, можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года», — сказал Поздняков.
Несмотря на длительную перспективу, Россия уже сегодня может рассматривать шанс принять крупнейшие спортивные соревнования, добавил он.
На проведение Олимпиады, уточнил глава ОКР, могут претендовать города-миллионники, где раньше Игры не устраивались. В числе кандидатов Поздняков назвал Санкт-Петербург и Казань.
«В той же столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром», — пояснили в ОКР.
Если Москва решит подавать заявку на проведение ОИ, то в 2024 году это нужно будет сделать на 2032-й, а в 2028-м — на 2036 год. В такой ситуации, заметил Поздняков, чрезвычайно важна поддержка россиян.
«После чемпионата мира по футболу чувствуется, что у многих изменилось отношение к проведению крупных соревнований — от в определенной степени скептического до как минимум заинтересованного, если не восторженного. Какой будет обстановка в середине следующего десятилетия, сложно говорить, но обсудить возможность проведения Олимпийских игр мы можем», — сказал президент ОКР.
360tv.ru: последние новости
Известного американского футболиста обвинили в домашнем насилии Укроп, spasiba и бесплатный Wi-Fi: Independent назвал главные вещи в России, о которых мир узнал после ЧМ Определены четыре полуфиналиста ЧМ‐2018
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018233
«У русских вода из-под крана вкуса крови»51
«Футбольному чуду» России пришел конец148
За «сухого» Путина оправдались121
Известный российский чемпион найден мертвым30
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение