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Российские саблисты проиграли Италии
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Российские саблисты проиграли в 1/4 финала командного турнира ЧМ 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российские саблисты уступили итальянским спортсменам в четвертьфинале командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в китайском Уси, сообщает ТАСС.
Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Константин Лоханов проиграли со счетом 31:45.
В командных соревнованиях шпажисток россиянки Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Светлана Трипапина победили украинок и вышли в четвертьфинал, где встретятся с представительницами Южной Кореи.
Чемпионат мира закончится 27 июля.
Ранее рапиристы сборной России потеряли последнего представителя на чемпионате мира.
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