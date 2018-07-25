Российские саблисты проиграли Италии

Российские саблисты уступили итальянским спортсменам в четвертьфинале командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в китайском Уси, сообщает ТАСС.
Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Константин Лоханов проиграли со счетом 31:45.
В командных соревнованиях шпажисток россиянки Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Светлана Трипапина победили украинок и вышли в четвертьфинал, где встретятся с представительницами Южной Кореи.
Чемпионат мира закончится 27 июля.
Ранее рапиристы сборной России потеряли последнего представителя на чемпионате мира.