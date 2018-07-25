Российские саблисты проиграли Италии

Российские саблисты проиграли в 1/4 финала командного турнира ЧМ

Ранее рапиристы сборной России потеряли последнего представителя на чемпионате мира.

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