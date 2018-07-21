Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве

Парализованную российскую чемпионку обвинили в вымогательстве

Скандальная история с лечением парализованной после травмы на тренировке фристайлистке Марии Комиссаровой получила новый неожиданный поворот. В клинике, где чемпионка проходила лечение, заявили, что спортсменка клевещет на своего врача и вымогает деньги.

В клинике, где Мария Комиссарова проходила лечение после парализовавшей ее травмы, но так и не смогла встать на ноги, изложили свою версию событий. "Мария Комиссарова пыталась подать в суд на доктора Блюма, но суд отказал принять дело к рассмотрению, признав изложенные в исковом заявлении факты "клеветой, очернением имени и попыткой вымогательства", — цитирует StarHit пресс-службу лечебного заведения.

По словам представителей клиники, российская чемпионка решила повторить свою попытку, заручившись поддержкой общественности. "Сейчас происходит следующая попытка шантажа и вымогательства, построенная на эмоциях сочувствующих людей, которым преподносится очень измененная и хорошо спланированная под эту задачу информация", — говорится в сообщении пресс-службы.

Более того, сотрудники лечебного заведения уверяют, что именно благодаря их помощи фристайлистке удалось собрать деньги, которые она потратила на лечение и намерена вернуть через суд. При том, говорится в сообщении, деньги пропадали со счета спортсменки даже после того, как она перестала посещать курсы реабилитации. Вскоре супруги смогли приобрести недвижимость в Марбелье, глубокомысленно отметили сторонники взглянуть на ситуацию под другим углом.

Напомним, Мария Комиссарова получила страшную травму во время тренировки на Олимпиаде в Сочи. Спортсменка травмировала позвоночник и оказалась парализована ниже пояса. Чемпионка вместе с мужем Алексеем Чаадаевым отправились в Испанию к некоему врачу Блюму, который обещал им с помощью своей авторской методики поставить парализованную спортсменку на ноги за год.

На лечение она потратила порядка 37 миллионов, однако результата курсы реабилитации так и не принесли. Спортсменка рассказала, что она намерена вернуть деньги через суд. Заявление она, по ее словам, подала вместе с еще одним пациентом доктора Блюма, который во время занятий на тренажерах сломал позвонок.