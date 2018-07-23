Чемпиона ОИ из США уличили в допинге

Американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Американское антидопинговое агентство (USADA).

24 мая 2018 года Лохте разместил у себя в социальных сетях фото, где ему делают внутривенное вливание в одной из клиник. В USADA заинтересовались фотографией и начали расследование, которое показало, что пловец получил внутривенное вливание разрешенных веществ в объеме более 100 мл в промежутке менее чем 12 часов без использования соответствующего терапевтического исключения (TUE), что превышает разрешенную норму.

Срок дисквалификации 33-летнего Лохте отсчитывается с 24 мая. В USADA отметили, что пловец полностью сотрудничал со следствием.

Райан Лохте шесть раз становился олимпийским чемпионом и 18 раз завоевывал «золото» на чемпионатах мира.