Алафилипп выиграл 16-й этап «Тур де Франс»

Велогонщик Алафилипп выиграл 16-й этап многодневки «Тур де Франс»

Французский велогонщик команды Quick-Step Жюлиан Алафилипп стал победителем 16-го этапа многодневки "Тур де Франс", который проходил между Каркасоном и Баньер-де-Люшоном.

Дистанцию 218 км Алафилипп преодолел за 5 часов 13 минут 22 секунды. Второе место занял испанец Ион Исагирре из "Бахрейн-Мерида" (+0,15). Третьим стал британец Адам Йейтс из команды Mitchelton-Scott (+0,15).

Этап был приостановлен из-за акции фермеров, которые перекрыли трассу на 19-м километре пути. Полицейским для разгона протестующих пришлось применить слезоточивый газ, из-за которого некоторые спортсмены также обратились за медицинской помощью. Гонка была возобновлена примерно через 10 минут.

В общем зачете лидирует британский велогонщик команды Sky Герайнт Томас (68.12,01). Второе место занимает его соотечественник и партнер по команде Крис Фрум (отставание 1 минута 39 секунд), третьим идет голландец Том Дюмулен из Sunweb (+1.50). Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" занимает 14-е место (+10.13).

Следующий этап пройдет между Баньер-де-Люшоном и Сан— Лари-Суланом в среду.