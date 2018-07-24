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Велогонщики «Катюши» пострадали от слезоточивого газа
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Велогонщикам «Катюши», пострадавшим от слезоточивого газа, закапали глаза 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: © Пресс-служба команды "Катюша"
Спортивный директор Katusha-Alpecin Дмитрий Конышев заявил, что гонщики его команды были чуть в стороне в момент применения слезоточивого газа сотрудниками безопасности на 16-м этапе "Тур де Франс". Тем не менее, им тоже досталось, и врачи закапали им в глаза специальные капли. Полиция применила слезоточивый газ, разгоняя бастующих фермеров, которые перекрыли дорогу пелотону.
— Газ применили полицейские. Конечно, наших тоже зацепило. Ребята умылись, им закапали в глаза капли, но нашим, в целом, повезло, они ехали с другой стороны, — цитирует "Р-Спорт" Конышева. — Ситуация, конечно, редкая, но все контролировать невозможно — стоит много болельщиков, которые делают шоу, нормальные адекватные люди. А есть люди, у которых были какие-то свои проблемы, и вот они решили так поступить. Нейтрализация на 15 минут немножко сбила, но, слава богу, что продлилась она недолго, а то до сих пор бы ехали.
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