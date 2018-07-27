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«Матч ТВ» покажет чемпионат Европы по водным видам спорта
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«Матч ТВ» покажет чемпионат Европы по водным видам спорта 

ИД «Собеседник» 1 час назад
34-й чемпионат Европы по водным видам под эгидой Европейской лиги плавания (LEN) пройдет со 2 по 12 августа 2018 года в Глазго (Великобритания). Соревнования включают плавательные турниры в бассейне и на открытой воде, а также старты в прыжках в воду и синхронном плавании. Состязаться спортсменам предстоит в элитном плавательном комплексе Tollcross International Swimming Centre.
Комментаторы «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и Денис Панкратов ведут репортажи непосредственно с места проведения турнира. На протяжении всего чемпионата в московской студии «Все на Матч!» эксперты телеканала будут анализировать события турнира и обсуждать наиболее значимые моменты соревнований.
Прямые трансляции соревнований зрители канала «Матч ТВ» смогут увидеть начиная с 3 августа. Также прямые трансляции из Глазго будут доступны на тематических каналах «Матч! Арена» и «Наш спорт».
3 августа
10:55 Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Квалификация. «Наш спорт».
11:25 Плавание. Квалификация. «Матч! Арена».
14:55 Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал «Матч ТВ» и «Наш спорт».
16:40 Синхронное плавание. Смешанные дуэты. Техническая программа. Финал. «Наш спорт» и «Матч ТВ».
18:55 Плавание. Финалы. «Матч! Арена».
19:55 Плавание. Финалы. «Матч ТВ».
4 августа
10:55 Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Квалификация. «Наш спорт».
11:25 Плавание. Квалификация. «Матч! Арена».
15:25 Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал. «Наш спорт» / 15:55 «Матч ТВ».
18:55 Плавание. Финалы. «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
5 августа
10:55 Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Квалификация. «Наш спорт».
11:25 Плавание. Квалификация. «Матч! Арена».
15:25 Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа. Финал. «Наш спорт».
18:55 Плавание. Финалы. «Матч ТВ» / 19:00 «Матч! Арена».
Расписание трансляций после 5 августа будет добавлено на сайт matchtv.ru.
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