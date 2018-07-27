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Роглич победил на 19-м этапе «Тур де Франс»
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Словенский велогонщик Роглич победил на 19-м этапе «Тур де Франс» 

ТАСС 14 часов назад
Фото: EPA
Словенский велогонщик Примож Роглич из команды LottoNL-Jumbo одержал победу на 19-м этапе престижной многодневки "Тур де Франс". Этап стартовал в Лурде, а финишировал в Ларёнсе.
Роглич преодолел дистанцию 200,5 км за 5 часов 28 минут 17 секунд. Вторым финишировал британец Герайнт Томас из команды Sky, лидирующий в генеральной классификации (отставание 19 секунд). Третье место занял француз Ромен Барде из команды AG2R La Mondiale (+0.19). Десятым на финиш приехал россиянин Ильнур Закарин, представляющий команду "Катюша-Альпецин", с отставанием в 31 секунду.
Томас укрепил лидерство в генеральной классификации. Второе место занимает голландец Том Дюмулен из Team Sunweb (+2.05), Роглич поднялся на третью позицию (+2.24). Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум (Sky) опустился на четвертую строчку (+2.37). Закарин поднялся на десятое место (+11.49).
Изначально Роглич занимался прыжками на лыжах с трамплина, но ему не удавалось пробиться в сборную Словении. В возрасте 23 лет в 2013 году он начал карьеру профессионального велогонщика. Роглич второй раз в карьере одержал победу на этапе "Тур де Франс". Впервые он сумел выиграть этап на своем дебютном "Туре" в 2017 году.
В субботу спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом. Протяженность этапа, который стартует в Сен-Пе-сюр-Нивель и финиширует в Эспелет, составит 31 км. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 29 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях.
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