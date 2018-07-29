Четырехкратная чемпионка мира Каширина выступит на тяжелоатлетическом турнире в Грозном

Обладательница четырех золотых медалей чемпионатов мира Татьяна Каширина , имеющая в активе также серебро Олимпиады-2012, выступит в начале августа на турнире по тяжелой атлетике в Грозном. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Владимир Краснов.

Турнир в Грозном посвящен памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и пройдет с 1 по 6 августа.

"Татьяна [Каширина] обязательно выступит на турнире в Грозном, затем ее ждет чемпионат России в Ростове-на-Дону. А потом она продолжит тренироваться в надежде, что ей разрешат выступить осенью на чемпионате мира", — отметил Краснов.

Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет с 3 по 10 сентября, чемпионат мира — в Ашхабаде в начале ноября. Российские тяжелоатлеты до 19 октября не имеют права выступать на международных стартах из-за антидопинговых санкций, наложенных на Федерацию тяжелой атлетики России.

На июльском турнире "Гераклион", который проходил в Москве, Каширина набрала в сумме 321 кг. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который проходил в хорватском Сплите в апреле 2017 года, стал последним международным стартом для ведущих российских спортсменов. Тогда Каширина одержала победу, набрав в сумме 317 кг.