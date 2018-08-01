Ребенок побил мировой рекорд Фелпса

10-летний Кларк Кент принял участие в международном чемпионате Дальнего запада в Калифорнии, в котором 23 года назад поучаствовал и Фелпс, установив рекорд соревнований на дистанции 100 метров баттерфляем.

Теперь же рекорд Фелпса принадлежит юному тезке Супермена — одна минута, девять секунд и 38 миллисекунд.

Его тренер рассказала каналу, что Кент занимается плаванием с шести лет и «всегда выделялся» среди ее учеников, а по словам его отца, кроме плавания новоиспеченный рекордсмен увлечен игрой на фортепиано, программированием и боевыми искусствами.

Майкл Фелпс, завершивший спортивную карьеру после Олимпиады 2016 года, является рекордсменом Олимпийских игр по количеству наград в их истории — 28.