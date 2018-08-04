На Кубани пройдут скачки на Кубок губернатора

Главным событием кубанского скакового сезона станут скачки на приз губернатора Краснодарского края, которые пройдут на краснодарском ипподроме 4 августа, сообщает пресс-служба администрации региона.

"На ипподроме 4 августа в восьмой раз будут разыграны два Приза губернатора Краснодарского края — "Краса Кубани" и "Надежда Кубани". Также разыграют призы атамана Кубанского казачьего войска и Законодательного собрания", — говорится в сообщении.

На дистанции от тысячи до 2,4 тысячи метров будут состязаться лучшие лошади чистокровных английской, ахалтекинской и арабской пород. Для азартных гостей будет работать пункт приема ставок тотализатора.

В перерывах между скачками перед зрителями выступят творческие коллективы, почетный караул Кубанского казачьего войска покажет казачьи игры, в программе — выступление "Конного театра" ипподрома. Кроме того, будет проведен традиционный конкурс оригинальных дамских и детских шляпок.

Скачки на Кубок губернатора проводятся на краснодарском ипподроме ежегодно. В этом году призовой фонд на дистанции 1,6 тысячи метров составит 1 миллион рублей, на две тысячи метров — 1,5 миллиона, на 2,4 тысячи метров — три миллиона рублей.